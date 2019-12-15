- 15:28 Без вариантов: оккупанты решили судьбу подлодки, затонувшей в Крыму
- 15:11 Пятый элемент: Настя Каменских примерила образ известной киногероини
- 15:09 "Просто поднял и бросил на пол": неизвестный разбил икону в Михайловском соборе
- 15:04 Дэниел Крэйг: «15 лет играть Джеймса Бонда — большая привилегия, но и своего рода приговор»
- 14:42 «Будет последовательный удар»: Климкин назвал новые цели Путина в Украине
- 14:06 Прикрыл собой побратима: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 14 декабря
- 14:02 Volkswagen насмерть сбил молодого парня: эксклюзивные фото трагедии в Киеве
- 13:55 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
- 13:43 Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты
- 13:39 В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения: что важно знать
- 13:26 В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки
- 13:06 На росТВ из песни группы «Би-2» вырезали слово «протесты»: сеть обсуждает видео
«Будет последовательный удар»: Климкин назвал новые цели Путина в Украине
У Владимира Путина в Украине четыре цели, все они сосредоточены на юге, и именно здесь будет раскачиваться ситуация в угоду Кремлю. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Целью будет юг Украины. Я не говорю, что завтра или послезавтра тут будут вооруженные силы РФ, но гибридное раскачивание ситуации будет по полной, это 100%. Будут Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности. А по перечисленным четырем регионам будет последовательный удар», — заявил Климкин в интервью «5 каналу».
По мнению Климкина, у Кремля есть несколько целей, которых можно добиться дестабилизацией ситуации на юге Украины. К таким задачам относятся коридор в Крым, контроль над Черным морем, выход к Молдове и Приднестровью. В то же время есть и мегацель.
«Многие не понимают… Союз с Беларусью для россиян — это такое. Они и так считают Беларусь своей. А вот союз с Беларусью и „Новороссией“ с точки зрения миссии Путина — это было бы мегамощной внутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России», — считает экс-глава МИД.
Напомним, ранее «горячими точками», где Кремль может попытаться устроить «раскачку», были названы три украинских города: Херсон, Бердянск, Мариуполь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..