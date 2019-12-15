«Будет последовательный удар»: Климкин назвал новые цели Путина в Украине

Украина

У Владимира Путина в Украине четыре цели, все они сосредоточены на юге, и именно здесь будет раскачиваться ситуация в угоду Кремлю. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Целью будет юг Украины. Я не говорю, что завтра или послезавтра тут будут вооруженные силы РФ, но гибридное раскачивание ситуации будет по полной, это 100%. Будут Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности. А по перечисленным четырем регионам будет последовательный удар», — заявил Климкин в интервью «5 каналу».

По мнению Климкина, у Кремля есть несколько целей, которых можно добиться дестабилизацией ситуации на юге Украины. К таким задачам относятся коридор в Крым, контроль над Черным морем, выход к Молдове и Приднестровью. В то же время есть и мегацель.

«Многие не понимают… Союз с Беларусью для россиян — это такое. Они и так считают Беларусь своей. А вот союз с Беларусью и „Новороссией“ с точки зрения миссии Путина — это было бы мегамощной внутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России», — считает экс-глава МИД.

Напомним, ранее «горячими точками», где Кремль может попытаться устроить «раскачку», были названы три украинских города: Херсон, Бердянск, Мариуполь.

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