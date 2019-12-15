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Без вариантов: оккупанты решили судьбу подлодки, затонувшей в Крыму
В аннексированном Севастополе оккупанты объявили о намерении утилизировать затонувшую в ночь на 15 декабря подводную лодку «Святой князь Георгий». По словам представителей отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ, судно и так готовили к утилизации — мол, из эксплуатации его вывели более 10 лет тому назад.
По данным Telegram-ресурса Mash, сейчас затонувший док торчит из воды примерно на четверть, а подлодка перевернулась на бок.
Фото Mash
«Вокруг работают вспомогательные суда, военная полиция патрулирует место и запрещает делать фотографии», — сообщают журналисты.
Тем временем официальные данные свидетельствуют, что военные проводят технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.
Ранее причиной затопления лодки было названо техническое состояния дока. По данным СМИ, затонувшие объекты структурам Черноморского флота страны-агрессора уже не принадлежали.
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