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Украина

Без вариантов: оккупанты решили судьбу подлодки, затонувшей в Крыму

15:28 15 декабря 2019 67
В бухте Севастополя
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Севастополе оккупанты объявили о намерении утилизировать затонувшую в ночь на 15 декабря подводную лодку «Святой князь Георгий». По словам представителей отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ, судно и так готовили к утилизации — мол, из эксплуатации его вывели более 10 лет тому назад.

По данным Telegram-ресурса Mash, сейчас затонувший док торчит из воды примерно на четверть, а подлодка перевернулась на бок.

Фото Mash

«Вокруг работают вспомогательные суда, военная полиция патрулирует место и запрещает делать фотографии», — сообщают журналисты.

Тем временем официальные данные свидетельствуют, что военные проводят технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Ранее причиной затопления лодки было названо техническое состояния дока. По данным СМИ, затонувшие объекты структурам Черноморского флота страны-агрессора уже не принадлежали.

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