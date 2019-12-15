Мир

Американский эсминец Ross вошел в Черное море: что об этом известно

В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Как сообщает Twitter ВМС США, целью миссии является участие в операциях по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками.

Также отмечается, что судно посещает Черное море уже восьмой раз в 2019 году.

Эсминец относится к кораблям типа «Арли Берк», он был спущен на воду в марте 1996 года. Порт приписки — морская база Норфолк (штат Виргиния). Длина корабля — 154 метра, ширина — 20, осадка 9,3 метра (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение — 8775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун», а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Напомним, ранее в Одессу вошла целая группа кораблей НАТО, принимающих участие в патрулировании в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО «SNMCMG2». А 13 октября с дружественным визитом зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).

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