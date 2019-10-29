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Корабли НАТО прибыли в Одессу: в сети появились яркие фото
В Одессу, куда ранее прибыл сухогруз с патрульными катерами типа Island для ВМС, с дружественным визитом прибыли корабли четырех стран НАТО.
Как сообщают в Министерстве обороны, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики: испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana».
Сообщается, что эти корабли принимают участие в патрулировании в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО «SNMCMG2». В Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться в Украине в течение недели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в акваторию Одесского морского порта 13 октября с дружественным визитом зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).
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