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Мир

"Роды выходят из-под контроля": на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения

3:05 16 декабря 2019 45
Говорящий младенец
Инф. «ФАКТОВ»

Не волне сообщений о младенцах с нарушениями, которые заполонили новостную ленту, особняком стоит новость, которую сообщили некоторые российские — об уникальном событии, которые произошло в роддоме № 1 города Норильска.

Там якобы на свет появился мальчик, который сразу после рождения начал произносить осмысленные слова.

Об этом пишет, к примеру, «Международная газета».

Издание утверждает, что сразу после появления на свет младенец отчетливо произнес «Папа!», чем поставил в тупик находящихся рядом врачей — такие сложные слоги новорожденные не могут произнести, и в целом дети до месяца еще даже не «гугукают».

«Тем не менее, это случилось», — пишут журналисты.

Интересно, что через несколько минут после первого Степа произнес новое слово: «Мама!»

А на следующий день его 17-летняя мама Лиза, ласково объяснявшая сыночку, что скоро придет папа, неожиданно услышала ответ: «Кто? Папа?» Родители ребенка к беременности отнеслись со всей ответственностью: читали специальную литературу, слушали музыку, посещали курсы практики духовных родов. По мнению акушеров, дети сейчас рождаются другие, более развитые, чем лет десять назад.

«Плод способен обучаться, еще находясь в утробе у мамы, воспринимать мир через нее, через ее ощущения, Если она занимается с ним, развлекает его так, как будто он уже родился, то ребенок чаще всего рождается одаренным», — поделился впечатлениями от услышанного папа ребенка.

Ему вторят и некоторые медики, который уверены в том, что если ждать ребенка и любить его с первого мгновения, то он родится со многими способностями.

В то же время пользователи сети разделились на несколько групп: одни считают, что сообщение — полная чушь, другие предполагают, что такое действительно может быть, а третьи ссылаются на Библию, где подобное якобы описано, поэтому нужно готовиться к худшему.

Ранее «ФАКТЫ» писали об уникальной операции, которая на самом деле была сделана во Львове: там у новорожденной удалили опухоль весом 1,7 кг, чем спасли ее.

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