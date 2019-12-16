- 03:05 "Роды выходят из-под контроля": на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения
- 02:29 Красавец "Бали-Бей" из "Великолепного века" впервые показал сына
- 01:55 "90-е возвращаются": в Сумах неизвестные в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"
- 01:33 Сестра Брежневой времени не теряет: молоденькая экс-жена Цекало сходила в ЗАГС в Киеве
- 00:54 "В Украине полетит много голов": Джулиани обнародовал отчет о своей поездке
- 00:28 Вторая жуткая смерть пешехода в течение суток: под Киевом на улице Киевской погиб мужчина
- 15.12 23:55 «Минутка злорадства»: поклонники Лорак радуются расставанию экс-супруга певицы с моделью
- 15.12 23:34 «Зозуля, е****й нацист»: «Альбасете» отказался доигрывать матч из-за оскорблений в адрес украинца
- 15.12 23:18 Затопление дока с подлодкой в Крыму: в море вылились нефтепродукты
- 15.12 23:04 Американский эсминец Ross вошел в Черное море: что об этом известно
- 15.12 22:05 Стало известно о смерти отца "керченского стрелка"
- 15.12 21:41 Мужчина молотком избил водителя лимузина: в сеть попало видео жуткого происшествия в Черкассах
"Роды выходят из-под контроля": на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения
Не волне сообщений о младенцах с нарушениями, которые заполонили новостную ленту, особняком стоит новость, которую сообщили некоторые российские — об уникальном событии, которые произошло в роддоме № 1 города Норильска.
Там якобы на свет появился мальчик, который сразу после рождения начал произносить осмысленные слова.
Об этом пишет, к примеру, «Международная газета».
Издание утверждает, что сразу после появления на свет младенец отчетливо произнес «Папа!», чем поставил в тупик находящихся рядом врачей — такие сложные слоги новорожденные не могут произнести, и в целом дети до месяца еще даже не «гугукают».
«Тем не менее, это случилось», — пишут журналисты.
Интересно, что через несколько минут после первого Степа произнес новое слово: «Мама!»
А на следующий день его 17-летняя мама Лиза, ласково объяснявшая сыночку, что скоро придет папа, неожиданно услышала ответ: «Кто? Папа?» Родители ребенка к беременности отнеслись со всей ответственностью: читали специальную литературу, слушали музыку, посещали курсы практики духовных родов. По мнению акушеров, дети сейчас рождаются другие, более развитые, чем лет десять назад.
«Плод способен обучаться, еще находясь в утробе у мамы, воспринимать мир через нее, через ее ощущения, Если она занимается с ним, развлекает его так, как будто он уже родился, то ребенок чаще всего рождается одаренным», — поделился впечатлениями от услышанного папа ребенка.
Ему вторят и некоторые медики, который уверены в том, что если ждать ребенка и любить его с первого мгновения, то он родится со многими способностями.
В то же время пользователи сети разделились на несколько групп: одни считают, что сообщение — полная чушь, другие предполагают, что такое действительно может быть, а третьи ссылаются на Библию, где подобное якобы описано, поэтому нужно готовиться к худшему.
Ранее «ФАКТЫ» писали об уникальной операции, которая на самом деле была сделана во Львове: там у новорожденной удалили опухоль весом 1,7 кг, чем спасли ее.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.