У новорожденной удалили опухоль весом 1,7 кг: подробности спасения ребенка во Львове

Здоровье и медицина

Невероятно, но факт

Родители назвали девочку редким именем — Камилла. Девчушке идет второй месяц, и ее привезли на плановый осмотр к специалистам Львовской городской детской больницы. Здесь на четвертый день от рождения Камилле провели уникальную операцию. О том, что ребенок должен появиться на свет с большим новообразованием, родители знали. И Леся готовилась к поездке в Киев, где опытные врачи, занимающиеся устранением аномалий развития новорожденных, планировали сделать женщине кесарево сечение, а затем провести операцию ребенку. Но неожиданно у Леси поднялось давление, перевозить ее в столицу было опасно, и ребенок появился на свет во Львовском перинатальном центре. В тот же день новорожденную перевели в детскую больницу. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об уникальной операции, сделанной столичными хирургами: новорожденному младенцу удалили на шее опухоль, которая была больше, чем голова ребенка.

— Обычно детей с такими опухолями мы оперируем через семь — десять дней после рождения, однако Камилла не могла ждать: когда она плакала, двигала ножками, опухоль наполнялась кровью, оболочка начинала трескаться и кровоточить, — вспоминает заведующая хирургическим отделением Львовской городской детской клинической больницы Галина Курило. — Хирургическое вмешательство требовалось ребенку немедленно. Камилла родилась доношенной. Но если сама девчушка весила 1 килограмм 900 граммов, то опухоль была лишь на 200 граммов меньше — килограмм 700 граммов. Кровоснабжение шло через магистральные сосуды, поэтому риск операции был чрезвычайно высокий.

В практике Галины Курило опухоль такого размера встретилась впервые за 25 лет. Хотя операции детям с подобными врожденными образованиями хирургу делать приходилось. Но самое большое было размером с куриное яйцо. Встречаются такие аномалии развития довольно редко — у одного ребенка из 40 тысяч новорожденных.

— Оперировать Камиллу было сложно именно потому, что опухоль выросла гигантская, находилась в области позвоночника и ягодиц, — продолжает Галина Курило. — Мы действовали крайне осторожно, чтобы не задеть крошечные сосудики. Одно неточное движение хирурга — и последствия могли быть фатальными. Но нам не только удалось полностью удалить новообразование, но и провести пластику: часть тканей пересадить с бедер новорожденной на ягодицы. Заживление прошло без осложнений, и вскоре швы вообще не будут заметны.

В семье Леси и Тараса из Радехова Львовской области теперь трое детей. Старшей, Виктории, три годика, Вадиму два и вот теперь у них есть сестричка Камилла.

Патологию описывали еще в Средние века, но до сих пор специалистам не удалось установить, что может спровоцировать ее развитие

— Вика и Вадим так ждали появления сестрички! — говорит мама детей Леся. — Когда на четвертом месяце беременности УЗИ показало, что у ребенка доброкачественная опухоль, я очень испугалась, муж и наши родители переживали. А трехлетняя дочка подходила ко мне, обнимала живот и говорила: «Я так хочу, чтобы этот ребеночек жил!» Я отвечала: «Проси у Боженьки…» Думаю, дети вымолили для нас Камиллу.

У девочки хорошие результаты анализов, она исправно набирает вес, ест мамино молоко и много спит. На первый взгляд, Камилла ничем не отличается от сверстников, и только родители и врачи знают, что ей пришлось пережить. Трудно поверить, что месяц назад у нее была гигантская опухоль.

У Камиллы хорошие результаты анализов, она исправно набирает вес

— Когда я забеременела в третий раз, муж уехал работать за границу, — вспоминает Леся. — Я осталась одна с двумя детьми. Из-за домашних хлопот не смогла вовремя встать на учет. На консультацию к гинекологу попала лишь на четвертом месяце беременности. И уже во время первого ультразвукового обследования в Радехове врачи сообщили тревожную новость: у ребенка на спинке доброкачественная опухоль.

Меня направили во львовский «Охматдет». Там врачи сказали, что это пояснично-копчиковая тератома (в основном доброкачественная опухоль, которую обнаруживают у новорожденных до пяти месяцев, она чаще встречается у девочек и в народе известна как опухоль-монстр. — Авт.). Я ничего подобного даже не подозревала. Ребенок двигался нормально. Только чувствовала, что с одной стороны живота немного больше давит, но думала, что это ножки малыша.

Несмотря на то что патологию описывали еще в Средние века, до сих пор специалистам не удалось установить, что может спровоцировать ее развитие.

— Врачи меня успокоили, сказав, что как только ребенок родится, опухоль удалят, и малыш будет жить полноценной жизнью, — продолжает женщина. — Но через некоторое время мне стало страшно. Оказалось, что опухоль растет вместе с ребенком. Она прекратила увеличиваться буквально на восьмом месяце беременности.

Женщина признается, что ей помогла вера.

— Я очень много молилась и думала: пусть все будет так, как Бог даст…

«Операция длилась около трех часов. В ней участвовали два хирурга, операционная медсестра и два анестезиолога»

— В тот день я сидел под операционной, — вспоминает отец Камиллы Тарас. — До сих пор перед глазами картина — лежит моя новорожденная дочь, а рядом с ней — почти такого же размера опухоль. Образование было темного цвета. Нас предупреждали, что риски очень большие и дочь во время вмешательства может умереть. Нам оставалось только верить в чудо и доверять врачам.

Как говорят специалисты, они провели масштабную операцию почти на грани фантастики.

Ведь у Камиллы, кроме опухоли, были аномальные сосуды, изменена сосудистая стенка — от поясничного отдела позвоночника к копчиковой зоне. В прямой кишке также обнаружили нестандартное расположение сосудов, удвоенные артерии.

— Самое сложное было удалить опухоль и не нарушить кровоток, — рассказывает Галина Курило. — Образование убирали постепенно. Один из самых сложных моментов — добраться до сосудов под позвоночником и перевязать их. У таких детей они еще очень короткие и к ним малый доступ. Сначала забирали опухоль с копчиковой зоны, затем — из прямой кишки, ягодиц, поясничного отдела позвоночника. Операция длилась около трех часов. Работали два хирурга, операционная медсестра и два анестезиолога. К счастью, вмешательство прошло успешно. Мы не только убрали опухоль, но и фактически создали девочке новые ягодицы.

Галина Курило: «Самое сложное было удалить опухоль и не нарушить кровоток. К счастью, вмешательство прошло успешно. Мы не только убрали опухоль, но и фактически создали девочке новые ягодицы». Фото автора

После операции маленькая пациентка два дня находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии она начала самостоятельно дышать и есть. Через две недели ребенка уже выписали.

Сейчас Камилле нужен обычный уход, как и другим ее сверстникам. В каких-либо специальных манипуляциях девочка уже не нуждается. Через месяц-два ей подберут индивидуальный способ реабилитации. Родители ребенка признаются, что заботятся о Камилле всей семьей, даже маленькая Виктория помогает ее купать.

«Врачи спасли нашу младшую дочку, и мы с мужем счастливы, что от огромной опухоли не осталось и следа», — говорит мама девочки Леся. Фото автора

В кабинете Галины Курило много фотографий детей — бывших пациентов.

— Это все мои дети, — говорит врач. — Многие из них, конечно, уже выросли, а когда-то были такими крохами. Недавно приходит ко мне парень под два метра ростом и говорит: «А помните, как вы меня спасли?» А я смотрю и думаю: когда же ты, дитя, так вырос… Но это очень приятно. И отрадно, что в украинской медицине происходят серьезные изменения. Если раньше нашей задачей было хотя бы спасти ребенка, то теперь важно еще и обеспечить качество жизни. Сделать все возможное, чтобы после операции ребенок был максимально полноценным.

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