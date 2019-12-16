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Стеснение пропало: 61-летняя Мадонна показала 26-летнего любовника (фото)
Скандально известная певица Мадонна, чья дочь Лурдес Леон недавно приняла участие в необычном перформансе, решила больше не скрывать своего молодого любовника, который по возрасту годится ей во внуки.
Об этом пишет «Экспресс-газета».
Сообщается, что 61-летняя певица закрутила роман с 26-летним темнокожим танцором своего коллектива Ахламаликом Уильямсом. В минувшую пятницу, 13 декабря, парочку застукали на балконе гостиницы в Майами (США). Мадонна и Уильямс не скрывали своих чувств.
Парень нежно обнимал артистку за плечи, а после этого положил ей руки на бедра. Сама Мадонна при этом явно выглядела довольной. Сделанные папарацци снимки накануне утекли в Интернет.
Любопытно, что до этого Мадонна встречалась с 32-летним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. Певица даже решилась на переезд к своему избраннику в Лиссабон. Однако в самом начале этого года их роман подошел к концу, и знаменитость вернулась в США. Сейчас Мадонна много гастролирует в рамках тура Madame X, однако в последнее время отменила несколько концертов из-за состояния здоровья.
«Прошу прощения за этот неожиданный поворот событий. Выступления приносят мне столько радости, их отмена — это наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима, и мне нужно отдохнуть и следовать указаниям врача, чтобы поправиться и продолжить выступления», — призналась Мадонна.
При этом 26-летний Ахламалик Уильямс, безусловно, поможет своей любовнице прийти в себя и вернуться на сцену.
Ранее «ФАКТЫ» о еще одной причуде известной певицы: с момента выхода нового альбома Мадам Х Мадонна резко поменяла имидж: теперь она все время ходит с повязкой, закрывающей один глаз. Притом повязка эта не простая, а украшенная драгоценными камнями. По словам певицы, повязка — это составляющая имиджа Мадам Х — альтер эго певицы в честь которого и был назван альбом.
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