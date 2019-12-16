- 04:56 Украинское ноу-хау: обезьян на Арабатской стрелке начали кормить луком и чесноком вместо бананов
- 04:31 Стеснение пропало: 61-летняя Мадонна показала 26-летнего любовника
- 03:55 "Подходы совпадают": полковник рассказал, как в блоке НАТО начали активно применять опыт ВСУ
- 03:05 "Роды выходят из-под контроля": на свет появился мальчик, который заговорил сразу после рождения
- 02:29 Красавец "Бали-Бей" из "Великолепного века" впервые показал сына
- 01:55 "90-е возвращаются": в Сумах неизвестные в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа"
- 01:33 Сестра Брежневой времени не теряет: молоденькая экс-жена Цекало сходила в ЗАГС в Киеве
- 00:54 "В Украине полетит много голов": Джулиани обнародовал отчет о своей поездке
- 00:28 Вторая жуткая смерть пешехода в течение суток: под Киевом на улице Киевской погиб мужчина
- 15.12 23:55 «Минутка злорадства»: поклонники Лорак радуются расставанию экс-супруга певицы с моделью
- 15.12 23:34 «Зозуля, е****й нацист»: «Альбасете» отказался доигрывать матч из-за оскорблений в адрес украинца
- 15.12 23:18 Затопление дока с подлодкой в Крыму: в море вылились нефтепродукты
Украинское ноу-хау: обезьян на Арабатской стрелке начали кормить луком и чесноком вместо бананов
Надвигающая на Украину эпидемия гриппа зимнего сезона 2019−2020 года, о которой предупреждают медики, угрожает острыми респираторными заболеваниями не только людям, но и многочисленному обезьяньему племени, обитающему в вольерах сафари-парка на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.
Об этом пишет местное издание «Херсон online».
Поэтому специалисты-медики уже начали подготовку к вспышке заболевания, предписав всем работникам, контактирующим с животными, входить к ним только в марлевых повязках.
Более того: ради профилактики и самих животных было решено начать кормить луком и чесноком.
«Эти овощи не самые привычные для обитателей экзотических стран, — лук, как известно, в джунглях не растет. Но оказалось вдруг, что зимой они очень полюбились всем без исключения приматам из Сафари-парка на Арабатке», — говорит директор зоопарка Алексей Гетта.
По его словам, десять килограмм свежего лука три десятка обезьян «уминают» за один присест — он нравится им даже больше, чем апельсины!
Как выяснилось, особенно любят похрустеть лучком самые крупные обезьяны — гамадрилы и бабуины.
«Может, они и сальцом бы не прочь закусить, но его им не дают — слишком тяжелый продукт для обезьяньего организма», — предполагает автор статьи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что обезьяны на азовских курортах отличаются умом и сообразительностью. Так, в Скадовске некий мужчина водил по пляжу на поводке крупную обезьяну павиана. Уставшему животному по непонятно какой причине приглянулась девушка, задремавшая под солнцем, и обезьяна рванула с ее груди купальник. Открыв глаза и увидев нависшую над собой морду с клыками, девушка истошно завизжала, переполошив весь пляж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!