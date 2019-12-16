Украинское ноу-хау: обезьян на Арабатской стрелке начали кормить луком и чесноком вместо бананов

Украина

Надвигающая на Украину эпидемия гриппа зимнего сезона 2019−2020 года, о которой предупреждают медики, угрожает острыми респираторными заболеваниями не только людям, но и многочисленному обезьяньему племени, обитающему в вольерах сафари-парка на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

Об этом пишет местное издание «Херсон online».

Поэтому специалисты-медики уже начали подготовку к вспышке заболевания, предписав всем работникам, контактирующим с животными, входить к ним только в марлевых повязках.

Более того: ради профилактики и самих животных было решено начать кормить луком и чесноком.

«Эти овощи не самые привычные для обитателей экзотических стран, — лук, как известно, в джунглях не растет. Но оказалось вдруг, что зимой они очень полюбились всем без исключения приматам из Сафари-парка на Арабатке», — говорит директор зоопарка Алексей Гетта.

По его словам, десять килограмм свежего лука три десятка обезьян «уминают» за один присест — он нравится им даже больше, чем апельсины!

Как выяснилось, особенно любят похрустеть лучком самые крупные обезьяны — гамадрилы и бабуины.

«Может, они и сальцом бы не прочь закусить, но его им не дают — слишком тяжелый продукт для обезьяньего организма», — предполагает автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обезьяны на азовских курортах отличаются умом и сообразительностью. Так, в Скадовске некий мужчина водил по пляжу на поводке крупную обезьяну павиана. Уставшему животному по непонятно какой причине приглянулась девушка, задремавшая под солнцем, и обезьяна рванула с ее груди купальник. Открыв глаза и увидев нависшую над собой морду с клыками, девушка истошно завизжала, переполошив весь пляж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter