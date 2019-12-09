Эпидемия гриппа этой зимой будет очень тяжелой: сделано важное предупреждение

Здоровье и медицина

В зимнем сезоне 2019−2020 года эпидемия гриппа в ряде регионов обещает быть особенно сильной. Специалисты-медики уже начали подготовку к вспышке заболевания.

В США говорят, что сезон гриппа в этом году начался особенно рано, а потому есть вероятность, что эпидемия выйдет на пик уже в декабре. Специалисты-эпидемиологи говорят, что в последний раз очень раннюю вспышку гриппа наблюдали в 2003—2004 годах и тогда заболевших было особенно много. Чего ждать в нынешнем зимнем сезоне, эксперты пока сказать затрудняются, но сейчас в некоторых больницах (например, в Новом Орлеане) пациентов с гриппом поступило больше, чем за всю прошлую зиму. В целом по США оценивают, что в нынешнем сезоне стоит ждать 1,7 млн. случаев гриппа, 16 тыс. госпитализированных и около 900 летальных исходов.

В Европейском регионе к началу декабря повышенная активность гриппа наблюдалась в Британии. К 1 декабря Всемирная организация здравоохранения констатировала, что эпидемический сезон по гриппу начался: число заболевших растет вторую неделю подряд. В Европе в основном преобладает вирус гриппа типа «А», но четыре страны сообщили о преобладании гриппа типа «В».

(Вспышка средней интенсивности обозначена оранжевым, базовый уровень заболеваемости — желтым, вспышка низкой интенсивности — ярко-желтым)

В Украине на начало декабря грипп распространялся спорадически, летальных случаев с начала сезона не зафиксировано. Заболеваемость гриппом и ОРВИ составляла 447,1 на 100 тысяч человек — это на 6% меньше эпидемического порога. Были выделены вирус гриппа типа A (H3) и парагрипп.

Напомним, Минздрав Украины прогнозирует, что в сезоне 2019/2020 года гриппом и ОРВИ рискуют заболеть от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. Единственным надежным способом защититься от заболевания является вакцинация. Опубликован перечень адресов, где можно сделать прививку.

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