В Киеве женщина натравила питбуля на семейную пару (фото)

Происшествия

В Киеве конфликт двух девушек закончился вызовом патруля полиции и задержанием нетрезвого свидетеля. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря, в Деснянском районе столицы, по улице Закревского. Ранее в Ровно полицейским пришлось застрелить пса, который искусал хозяина и загнал его на дерево.

Как сообщает Информатор, около 21:00 одна из девушек — Юлия — вышла на улицу с тремя собаками. Во дворе она встретила другую собачницу, которая выгуливала спаниеля и питбуля. Последнюю что-то возмутило и она натравила на нее бойцовского пса без намордника.

Юлия позвонила своему супругу, однако тоже стал жертвой разъяренного животного — пес попытался запрыгнуть в окно автомобиля и поцарапал когтями двери.

Прибыв на место инцидента, патрульные полицейские также подверглись атаке — уже со стороны подвыпившего свидетеля конфликта собачниц. В ходе потасовки он разбил нагрудную камеру девушке-патрульной, вынудив правоохранителей использовать спецсредства. Усмиренного мужчину доставили в отделение полиции, где он признал свою вину.

На женщину, которая натравила пса на супругов, составили админпротокол по статье 154 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение правил содержания собак»).

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в городе Белая Церковь (Киевская область), где нетрезвая местная жительница после словесной перепалки натравила на прохожих собаку бойцовской породы. А перед этим в одном из столичных супермаркетов пьяный покупатель натравил на прибывших патрульных своего бойцовского пса.

Фото Informator

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