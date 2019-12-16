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Доллар обрушился до нового минимума за 4 года: сколько стоит валюта после выходных
Официальный курс гривни на понедельник, 16 декабря, установлен на уровне 23,49 гривен за доллар, что является новым минимумом в 2019 году. Отметим, что за минувшую неделю гривня укрепилась на 22 копейки: в пятницу, 13 декабря, торги на межбанке завершились с курсами 23,49/23,5 грн/$.
Таким образом, по сравнению с пятницей произошло снижение официального курса на 7 копеек.
Ниже курс доллара был только 13 января 2016 года.
В соответствии с данными Нацбанка Украины, полное значение официального курса гривни к доллару на 16 декабря выглядит как 2349,7996 гривен за 100 долларов (курс на 13 декабря составлял 2356,3276 гривен за 100 долларов).
Напомним, ранее эксперт предупредил о возможности нового мирового финансового кризиса в 2020 году, который приведет к снижению курса национальной валюты Украины до 30 гривен за доллар, а при негативном сценарии — до 50 гривен.
Более подробно о том, каким будет курс доллара в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: «Будет ли доллар по 20 гривен: эксперты дали прогноз».
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