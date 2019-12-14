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Деньги

"При негативном сценарии — 50 гривен за доллар": эксперт назвал причины возможного обвала гривни в 2020 году

11:19 14 декабря 2019 457
Курс доллара
Инф. «ФАКТОВ»

Курс доллара в Украине постепенно снижается, но в следующем году ситуация на валютном рынке в стране может резко измениться. Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, в 2020 году надо быть готовым к падению гривны. На то, что курсы доллара и евро перейдут на рост, указывают несколько моментов.

Одним из факторов Хмелевский называет дефицит торгового баланса более чем в 11 миллиардов долларов. Также эксперт прогнозирует отток инвестиций из Украины. Кроме того, на курс гривны негативно повлияет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов, сообщает РБК-Украина.

Также, по словам Хмелевского, в следующем году может начаться мировой финансовый кризис, а также политический кризис в Украине.

«Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар», — подытожил экономист.

Отметим, что за неделю гривна укрепилась на 22 копейки: в пятницу, 13 декабря, торги на межбанке завершились с курсами 23,49/23,5 грн/$. Неделю назад было 23,7/23,72 грн/$. С начала осени доллар подешевел на 1,8 гривны.

Как писали «ФАКТЫ», повышение курса гривни уже сказалось на ценах, которые АЗС устанавливают на бензин и дизельное топливо.

Более подробно о том, каким будет курс доллара в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: Будет ли доллар по 20 гривен: эксперты дали прогноз.

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