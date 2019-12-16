Парень на Mercedes устроил экстремальные гонки с полицией на улицах Киева (фото)

Происшествия

В Киеве полтора десятка экипажей патрульной полиции гонялись за парнем на Mercedes, погоня за которым началась в центре столицы, а закончилась в районе Русановки. Ранее в столице водитель черной Mazda на еврономерах, уходя от погони, повредил более десятка машин.

Как сообщает «Киев Оперативный», патрульные попытались остановить молодого человека за нарушение правил дорожного движения на улице Липской, но тот нажал на газ, проезжая все светофоры на красный свет.

«Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час. Гонялись за ним минут 30 и уже потом, на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями! Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними», — говорится в сообщении.

За рулем отцовского автомобиля находился молодой человек 2001 года рождения. Он был трезв, а свои действия объяснил отсутствием прав. Мол, испугался — на следующий день должен был идти сдавать на права.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре во время операции СБУ мужчина попытался сбежать на джипе и устроил масштабное ДТП. Операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение «Альфа».

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