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"Я — герой России, я в Сирии три месяца пробыл": неадекват устроил погром на парковке в РФ (фото, видео)

В Петербурге (Россия) заместитель заведующего кафедрой в Военно-медицинской академии Игорь Бойков, заявивший, что получил героя России и что был в Сирии, устроил дебош на парковке. Ранее из-за неадекватного россиянина в аэропорту Варшавы сажали рейс из Барселоны в Москву.

Видео «геройствования» на парковке выложили в сеть. «Это Игорь Валерьевич Бойков, зам начкафедры ВМА, доктор наук, доцент. 12 декабря он пришел в паркинг ЖК «Кантемировский» и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Все это под крики: «Я — герой России, за них три месяца в Сирии пробыл», — говорится в комментарии к видео.

Это Игорь Валерьевич Бойков, зам начкафедры ВМА, доктор наук, доцент. 12 декабря он пришёл в паркинг ЖК «Кантемировский» и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Всё это под крики, «я герой России, за них три месяца в Сирии пробыл» pic.twitter.com/20BbidexL7 — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) December 14, 2019

Российская пресса, ссылаясь на свидетелей инцидента, пишет, что буйный мужчина, от которого не пахло алкоголем, поливал из пожарного шланга машины, мял бока авто и оторвал зеркало. Свидетели вызвали полицию и не давали дебоширу сбежать. Тот не скрывал своего имени и заявлял, что ему ничего не будет: «Я че, зря что ли в Сирии три месяца пробыл. Из-за этих, из-за них!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная российская актриса, сыгравшая Настасью Филипповну в фильме «Идиот», Лидия Вележева устроила пьяный дебош на борту самолета. Скандал произошел в аэропорту Шереметьево. Актрису сняли с рейса.

Фото https://megapolisonline.ru.

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