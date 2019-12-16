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- 10:08 Пристайко оценил возможность восстановления ж/д сообщения с оккупированными территориями
Пристайко оценил возможность восстановления ж/д сообщения с оккупированными территориями
В Украине не исключают возможности восстановления пассажирского и грузового железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Комментируя итоги «Нормандского саммита» в Париже в интервью УНИАН, министр напомнил, что его участники договорились в 30-дневный срок определить новые возможные пункты пропуска на линии разграничения.
«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», — сказал министр.
По словам Пристайко, в украинском списке на первом месте — КПВВ в Золотом, которое уже построено, хотя со стороны боевиков работы не проведены.
Открывать новые пункты пропуска планируют, учитывая опыт модернизации КПВВ «Чонгар» на админгранице с Крымом (напомним, к его модернизации привлекали «Укрзалізницю»)
Напомним, «ФАКТЫ» писали, чего жители оккупированного Донбасса ждут от президента Украины Владимира Зеленского.
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