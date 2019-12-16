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- 10:17 Супруги случайно выбросили обручальные кольца, но нашли их, перерыв 30 тонн мусора
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Супруги случайно выбросили обручальные кольца, но нашли их, перерыв 30 тонн мусора (фото)
Проживающие в пригороде австралийского города Мельбурн супруги пришли в ужас, когда осознали, что, проводя в доме ремонт, случайно выбросили маленькую коробочку, в которой хранились кольца жены — обручальное и помолвочное.
Австралийцы, чьи имена не называются, думали, что бриллиантовые украшения утеряны навсегда. В панике они бросились в центр по сортировке мусора, но он уже был закрыт. После бессонной ночи, в четыре часа утра супруги вернулись к воротам центра. Мусорщики и представители городского совета вошли в положение отчаявшейся пары и открыли для них мусоровоз, который уже должен был отправляться на свалку. В нем было около 30 тонн отходов. Перерыв огромную кучу мусора команда «кладоискателей» наконец нашла розовый мешок супругов, в котором была коробочка, и вернула украшения владельцам.
Как сообщает CNN, представитель центра назвал случившееся «маленьким рождественским волшебством». Но предупредил, что это был исключительный случай. Обычно, что бы там люди не теряли, сотрудникам запрещено вываливать мусор из грузовиков, поскольку там могут быть опасные материалы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «неприличная» презентация обручального кольца в ювелирном салоне повеселила сеть.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...