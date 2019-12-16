23.30 / 23.55 25.86 / 26.26
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Супруги случайно выбросили обручальные кольца, но нашли их, перерыв 30 тонн мусора (фото)

10:17 16 декабря 2019 503
Кольца на руке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Проживающие в пригороде австралийского города Мельбурн супруги пришли в ужас, когда осознали, что, проводя в доме ремонт, случайно выбросили маленькую коробочку, в которой хранились кольца жены — обручальное и помолвочное.

Австралийцы, чьи имена не называются, думали, что бриллиантовые украшения утеряны навсегда. В панике они бросились в центр по сортировке мусора, но он уже был закрыт. После бессонной ночи, в четыре часа утра супруги вернулись к воротам центра. Мусорщики и представители городского совета вошли в положение отчаявшейся пары и открыли для них мусоровоз, который уже должен был отправляться на свалку. В нем было около 30 тонн отходов. Перерыв огромную кучу мусора команда «кладоискателей» наконец нашла розовый мешок супругов, в котором была коробочка, и вернула украшения владельцам.

Как сообщает CNN, представитель центра назвал случившееся «маленьким рождественским волшебством». Но предупредил, что это был исключительный случай. Обычно, что бы там люди не теряли, сотрудникам запрещено вываливать мусор из грузовиков, поскольку там могут быть опасные материалы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «неприличная» презентация обручального кольца в ювелирном салоне повеселила сеть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Дело Шеремета: обнародована переписка Кузьменко накануне убийства журналиста

Дело Шеремета: обнародована переписка Кузьменко накануне убийства журналиста

Собака

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

гороскоп

Рака ждут перемены в личной жизни, а Тельца — на деловом поприще: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер