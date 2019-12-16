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В киевском озере обнаружили тело мужчины: первые детали трагедии
В Киеве из воды на озере «Эрик» (Голосеевский район) водолазы достали тело неизвестного мужчины. Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, около 17:00, сообщили в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Позвонивший на горячую линию сообщил, что в воде, на расстоянии около 5 метров от берега, находится бездыханное тело.
На место выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они при помощи специального сооружения транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.
Последним предстоит определить причину смерти и установить его личность.
Напомним, в воскресенье, 15 декабря, в селе Хотяновка Вышгородского района спасатели достали из озера тела двух мужчин, которые провалились под лед и не смогли выбраться.
А перед этим в Оболонском районе Киева затонула яхта с людьми, однако пассажирам удалось доплыть до пирса.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...