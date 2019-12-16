В киевском озере обнаружили тело мужчины: первые детали трагедии

Происшествия

В Киеве из воды на озере «Эрик» (Голосеевский район) водолазы достали тело неизвестного мужчины. Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, около 17:00, сообщили в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Позвонивший на горячую линию сообщил, что в воде, на расстоянии около 5 метров от берега, находится бездыханное тело.

На место выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они при помощи специального сооружения транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Последним предстоит определить причину смерти и установить его личность.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, в селе Хотяновка Вышгородского района спасатели достали из озера тела двух мужчин, которые провалились под лед и не смогли выбраться.

А перед этим в Оболонском районе Киева затонула яхта с людьми, однако пассажирам удалось доплыть до пирса.



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