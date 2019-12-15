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Погубила беспечность: в озере под Киевом нашли тела двух мужчин
В воскресенье, 15 декабря, в селе Хотяновка Вышгородского района спасатели достали из озера тела двух мужчин, которые провалились под лед и не смогли выбраться.
Как сообщает «Киев Оперативный», в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Нацполиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, которые провалились под лед в озере.
Водолазы из Вышгорода провели поисковые работы в местном озере и достали тела утопленников.
В спасательной операции участвовали 5 спасателей.
Напомним, две недели назад под Киевом спасли оленя, который попал в ледяную ловушку в пойме реки Тетерев. Олень самостоятельно не мог выбраться из воды на поверхность ледяного покрова.
«ФАКТЫ» ранее писали жертвах первого льда — в Сумской области на тонком льду провалились и погибли два человека. А в Донецкой области удалось вытащить из воды школьника, который вышел на озеро, чтобы «проверить» на прочность первый лед, и провалился.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..