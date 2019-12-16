- 11:31 Каменских похвасталась постельным фото с Потапом
- 11:28 Префекты и громады: обнародован законопроект Зеленского о децентрализации
- 11:19 Новым главой НАПК стал Александр Новиков: что о нем известно
- 11:18 Балаклавы и каффы: названы самые модные аксессуары сезона
- 10:59 Меняет флаги боевиков на украинские: боец ВСУ рассказал о рискованном хобби
- 10:52 Лидер атак соперника сборной Украины не сыграет на Евро-2020
- 10:52 Дом престарелых порадовал подопечных старушек, пригласив к ним стриптизера
- 10:48 В киевском озере обнаружили тело мужчины: первые детали трагедии
- 10:30 На Донбассе объявят очередное перемирие: названа дата
- 10:20 Косовская керамика включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- 10:17 Супруги случайно выбросили обручальные кольца, но нашли их, перерыв 30 тонн мусора
- 10:08 Пристайко оценил возможность восстановления ж/д сообщения с оккупированными территориями
Новым главой НАПК стал Александр Новиков: что о нем известно
Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Александр Новиков. На момент победы в кадровом конкурсе он являлся сотрудником Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.
Коллаж Transparency International
Как сообщает Transparency International, одно из его самых громких расследований в Генпрокуратуре касалось возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). «Заказчиками» фальсификации там выступали политики и чиновники, планировавшие пристроить своих чад в престижные ВУЗы.
А в 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, в начале октября Рада IX созыва изменила форму руководства НАПК с коллегиальной на единоличную с одновременным изменением правил проведения конкурса по отбору сотрудников Агентства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...