23.30 / 23.55 25.86 / 26.26
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новым главой НАПК стал Александр Новиков: что о нем известно

11:19 16 декабря 2019 68
Новым главой НАПК стал Александр Новиков: что о нем известно
Инф. «ФАКТОВ»

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Александр Новиков. На момент победы в кадровом конкурсе он являлся сотрудником Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Коллаж Transparency International

Как сообщает Transparency International, одно из его самых громких расследований в Генпрокуратуре касалось возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). «Заказчиками» фальсификации там выступали политики и чиновники, планировавшие пристроить своих чад в престижные ВУЗы.

А в 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в начале октября Рада IX созыва изменила форму руководства НАПК с коллегиальной на единоличную с одновременным изменением правил проведения конкурса по отбору сотрудников Агентства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Дело Шеремета: обнародована переписка Кузьменко накануне убийства журналиста

Дело Шеремета: обнародована переписка Кузьменко накануне убийства журналиста

Собака

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

гороскоп

Рака ждут перемены в личной жизни, а Тельца — на деловом поприще: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер