Украина

Новым главой НАПК стал Александр Новиков: что о нем известно

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Александр Новиков. На момент победы в кадровом конкурсе он являлся сотрудником Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Коллаж Transparency International

Как сообщает Transparency International, одно из его самых громких расследований в Генпрокуратуре касалось возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). «Заказчиками» фальсификации там выступали политики и чиновники, планировавшие пристроить своих чад в престижные ВУЗы.

А в 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в начале октября Рада IX созыва изменила форму руководства НАПК с коллегиальной на единоличную с одновременным изменением правил проведения конкурса по отбору сотрудников Агентства.



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