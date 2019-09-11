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Заседание Верховной Рады 11 сентября: онлайн-трансляция
В Верховной Раде началось пленарное заседание, в повестку дня которого включили 13 законопроектов. Все они депутаты хотят одобрить в первом чтении. Напомним, 10 сентября в Раде IX созыва были зафиксированы первые факты «кнопкодавства» и блокирования трибуны.
В соответствии с повесткой дня, первым делом планируется восстановить ответственность за незаконное обогащение (эта статья Уголовного кодекса в феврале была признана неконституционной).
Также в повестку внесены экономические законопроекты № 1047 (об усовершенствовании габаритно-весового контроля), № 1037 (изменения в закон о приватизации госсобственности), № 1059 (изменения в законодательстве с целью стимулирования инвестиционной деятельности), № 1065 (усиление защиты географических наименований), № 1068 (изменения в законе о стандартизации), № 1052 (изменения в законодательстве о строительных нормах), № 1085 (усиление защиты прав потребителей финансовых услуг), № 1070 (урегулирование процедуры финансовой реструктуризации), № 1057 и № 1072 (урегулирование вопросов единой отчетности по обязательному социальному страхованию и налогу на доходы физлиц).
Последним в повестке дня значится законопроект № 1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции. Он
Напомним, 10 сентября Рада проголосовала закон об импичменте президента Украины, легализовала прослушку должностных лиц, а также запустила процедуру реформирования Генеральной прокуратуры Украины.
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