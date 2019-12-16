Свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары в Полтаве

Происшествия

Утром 15 декабря в Полтаве в гаражном кооперативе «Импульс», который находится на улице Опытной, в закрытом автомобиле обнаружены тела 19-летнего парня и его 16-летней девушки. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что во Львовской области 11-летняя девочка была найдена мертвой в ванной.

— Неладное заподозрил мужчина, пришедший около восьми утра в гараж за своим автомобилем, — рассказал «ФАКТАМ» инспектор следственного отделения отдела полиции № 1 Полтавы Владимир Пасичко. — Он обратил внимание на то, что в соседнем гараже за закрытой дверью работает двигатель машины. Оказалось, сосед туда не заходил, ключей у него не было, и, чтобы попасть в помещение, он вызвал наряд ГСЧС. Вскрыв дверь, спасатели в присутствии свидетелей открыли Daewoo Sens, в котором на заднем сиденье обнаружили тела юноши и девушки.

Оказалось, парень попросил у друга ключи от гаража и от машины, чтобы провести там время с несовершеннолетней знакомой. Молодые люди умерли от отравления угарным газом.

Угарный газ недаром называют невидимым убийцей. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной трагедии в Узине. Там случился пожар в доме, погибли двое детей и женщина.

Фото из архива

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