День святой Варвары: чего нельзя делать в праздник

Украина

17 декабря христиане восточного обряда вспоминают святую великомученицу Варвару, жившую в конце III — начале IV столетия, во время правления императора Масимиана, в финикийском городе Илиополе (Финикия — древнее государство, находившееся на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане). Отец девушки был знатным и богатым человеком. Диоскор сам воспитывал дочь, потому что его жена рано умерла. Он был язычником и старался уберечь Варвару от влияния христиан. Но девушка все чаще задумывалась о том, что должен быть один Творец вселенной, и всем сердцем стремилась к неизвестному ей тогда Богу. Когда Варваре пришло время выходить замуж, она отказалась. Диоскор решил, что это следствие слишком строгого воспитания и дочери надо больше общаться со сверстниками. Отец позволил ей выходить из дому и видеться с другими девушками. Среди подруг Варвары были христианки, которые и раскрыли ей суть веры в Иисуса Христа. Она с радостью приняла весть о спасении рода человеческого Сыном Божьим, и вскоре Варвара была окрещена священником, приехавшим в Илиополь из Александрии.

Узнав о совершенном таинстве, отец Варвары страшно разгневался. Чтобы убедить дочь в том, что нужно отречься от Христа, он запер ее в комнате и приставил к дверям стражу. Но Варвара была стойкой в своей вере и никакие доводы и угрозы отца не возымели действия. Тогда Диоскор отдал ее начальнику управы Мартиану со словами: «Мучай ее, как хочешь. Она мне больше не дочь». Тот, впечатленный красотой Варвары, сначала пытался уговорить ее сберечь себе жизнь и поклониться языческим богам. Но Варвара ответила, что теперь поклоняется только Христу. После этого Мартиан стал «убеждать» девушку по-другому: он приказал пытать Варвару, а затем бросил ее в темницу. Там к ней явился сам Иисус Христос и исцелил ее раны. Увидев, что Варвара здорова, Мартиан был поражен и предложил ей в благодарность за исцеление принести жертвы богам. Однако девушка стояла на своем: вылечил ее Спаситель и она готова принять за Него смерть. Варвара мужественно вытерпела все мучения и была обезглавлена вместе с девочкой Юлианией, которая, впечатленная стойкостью Варвары, во всеуслышание объявила себя христианкой. Согласно церковным преданиям, в тот же день отец Варвары Диоскор и ее мучитель Мартиан погибли от удара молнии. Произошло это в 306 году.

В Украине издревле верили, что святая Варвара спасает от смерти без причастия. За великий подвиг веры мученица получила особый дар уберегать людей от случайной, неожиданной смерти, говорили в народе. Поэтому и сегодня люди, у которых профессия связана с риском для жизни, чествуют великомученицу Варвару и обращаются к ней в трудные моменты. Икону Варвары часто берут с собой военные, шахтеры, пилоты, водители…

А еще, согласно народной легенде, святая Варвара была искусной мастерицей и вышила ризы Иисусу Христу, поэтому в старину девушки, прежде чем взяться за рукоделие, крестились и произносили такие слова: «Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила». Считалось, что великомученица может научить вышиванию.

Чего нельзя делать на Варвару

Убирать, стирать, красить, белить.

Верующие не едят блюд из мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку праздник приходится на Рождественский, или Филиппов пост, который закончится 7 января.

Что можно делать на Варвару

Следует сходить в церковь помолиться (те, кто живет в Киеве, могут поклониться святым мощам великомученицы Варвары, которые находятся в знаменитом Владимирском соборе).

Из домашних дел у наших предков допускалось вышивание (при этом просили помощи у святой), вязание и другие виды рукоделия, связанные с нитками.

Чтобы привлечь в дом достаток (в селах — позаботиться о хорошем урожае летом и осенью), на Варвару варили кутью и узвар и подавали ритуальные блюда на ужин. «Щоб хліб родив і садовина рясніла», — говорили при этом люди.

Приметы праздника

В старину считали, что это день поворота на весну: «Варвара ночі урвала, а дня приточила».

Обычно в это время начинались сильные снегопады, морозы, замерзали водоемы. Поэтому люди говорили: «Варвара снігом постелить, Сава (18 декабря. — Авт.) загладить хуртовиною, а Микола (19 декабря. — Авт.) морозом придавить». Еще одна пословица гласит: «Варвара мостить, Сава гострить, а Микола кіл ставить».

Какая погода на Варвару, такая будет и на Рождество.

Иней на деревьях в этот день предвещает богатый урожай фруктов в следующем году.

В этот день именины празднуют: Варвара, Юлия, Ульяна, Анастасия, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван и Николай.

Ранее заведующая отделом научно-исследовательской деятельности Национального музея архитектуры и быта Украины Людмила Костенко рассказала «ФАКТАМ» о том, как наши предки отмечали день апостола Андрея Первозванного.

«ФАКТЫ» рассказывали и о гаданиях, которые в старину люди устраивали на Катерину, 7 декабря.

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