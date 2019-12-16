Новым тренером Фьюри стал племянник бывшего наставника Владимира Кличко (фото)

Спорт

Непобедимый ирландский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) расстался со своим тренером Беном Дэвисоном.

«Отвечая на слухи, которые, очевидно, не утихнут без ответа, сообщаю, что мы совместно с Тайсоном приняли решение о прекращении совместного сотрудничества. Тем не менее, мы остаемся друзьями и я желаю ему всего наилучшего», — написал Дэвисон на своей странице в Twitter.

Ранее Фьюри неоднократно говорил, что именно Бен помог ему преодолеть депрессию и вернуться на ринг в июне 2018 года. Под руководством Дэвисона ирландец провел пять поединков, в том числе против американца Деонтея Уайлдера, завершившийся вничью. После боя против шведа Отто Валлина, завершившегося победой Тайсона по очкам, отец одиозного боксера публично призвал его поменять свою команду.

Бен Дэвисон помог Фьюри преодолеть депрессию, а сейчас оказался ненужен...

Долго Фьюри без тренера не оставался и объявил о начале сотрудничества с племянником легендарного Эмануэля Стюарда — Шугаром Хиллом, с которым знаком с 2010 года, когда тренировался у Стюарда. По этому поводу боксер разместил на своей странице в Instagram давнее фото, подписав его: «Старая команда возвращается и набирает темп. Давайте же начнем игру!«

Также британец заявил, что ему очень понравилось драться в рестлинге, и он не прочь вернуться. Причем готов встретиться и уничтожить одного из лучших рестлеров современности американца Брока Леснара — правда, после боя-реванша с Деонтеем Уайлдером, намеченного на 22 февраля 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде, добыв 41 победу на профессиональном ринге.

Фото Getty Images

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