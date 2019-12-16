Грету Тунберг поймали на лжи немецкие железнодорожники

Мир

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую авторитетный журнал Time недавно назвал персоной 2019-го года, пожаловалась на немецкие железные дороги. Она опубликовала у себя в Twitter фото, на котором сидит на полу в тамбуре вагона рядом со своим багажом. «Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то еду домой!» — написала 16-летняя Грета, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата в Мадриде.

Пользователи соцсетей сразу начали выражать сочувствие Тунберг и возмущаться немецкими порядками. На это отреагировали представители железнодорожной компании Deutsche Bahn. Как сообщает издание The Sun, железнодорожники поймали Тунберг на лжи и упрекнули в недостоверности предоставленной ею публике информации. Компания сначала пообещала улучшать качество своих услуг поблагодарила юную шведку за «поддержку в борьбе с изменением климата» и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Но затем, после проведенного внутреннего расследования, прибавила, что было бы еще лучше, если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько дружелюбной и компетентной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

После этого Грета написала: «Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала, что она была». Она также написала, что переполненные поезда — это даже хорошо, поскольку такие поездки помогают сохранить окружающую среду.

Грета путешествует по железной дороге или морем, поскольку отказалась от авиаперелетов по экологическим соображениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой, убившей автомобильные шоу».



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