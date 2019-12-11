Грета Тунберг признана человеком года по версии Time (фото)

Мир

Авторитетный американский журнал Time назвал человеком 2019 года 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Ее фото поместили на обложку декабрьского номера издания.

«Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени», — заявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года с 1927 года, когда впервые было присуждено это звание. Девочка-подросток обошла претендующих на титул «Человек года» Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга, а также частников протестов в Гонконге.

Звание, присуждаемое Time, не является знаком одобрения. Это определение того, кто оказывает влияние на современный мир — позитивное либо негативное.

В сентябре этого года девушка выступала с эмоциональной речью на Генассамблее ООН, в которой обвинила мировых лидеров в бездействии в отношении изменения климата.

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