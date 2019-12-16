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Мир

Матерился и пытался ворваться в кабину пилотов: пассажира самолета в России примотали скотчем к креслу (видео)

12:44 16 декабря 2019 183
Дебошир
Инф. «ФАКТОВ»

На борту российского самолета произошло ЧП. Во время рейса Кисловодск — Новосибирск экипаж был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира. Ранее в Санкт-Петербурге неадекватный «ветеран боев в Сирии» разгромил парковку.

МВД РФ сообщает, что в аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали дебошира. Когда правоохранители поднялись в салон лайнера, то увидели, что привязанный к креслу мужчина бил ногами по корпусу самолета и громко «поливал» нецензурными выражениями бортпроводников и пассажиров.

Кроме того, во время полета мужчина пытался ворваться в кабину пилотов, это и привело к ответным действиям экипажа.

Дебошира доставили в дежурное отделение полиции, но он и там продолжал буянить, обратив свой гнев теперь в адрес правоохранителей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Варшаве пришлось экстренно посадить самолет из-за пьяного россиянина.

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