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Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Старого Света. К сожалению, в плей-офф не вышел донецкий «Шахтер», который на групповой стадии занял третье место, пропустив вперед английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Аталанту».
По итогам церемонии были сформированы следующие пары:
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «ПСЖ» (Париж, Франция)
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Валенсия» (Испания)
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль» (Англия)
«Челси» (Лондон, Англия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия)
«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Турин, Италия)
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Лейпциг» (Германия)
«Наполи» (Неаполь, Италия) — «Барселона» (Испания)
Добавим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 18−19 и 25−26 февраля 2020 года на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные встречи запланированы на 10−11 и 17−18 марта — хозяевами уже выступят команды, указанные в парах вторыми. Напомним, что финал пройдет 30 мая на 75-тысячном Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» узнал потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.
Фото Getty Images
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