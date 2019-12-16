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В ход пошел слезоточивый газ: женщина устроила драку с полицейскими на вокзале в Киеве
В понедельник, 16 декабря, на киевском железнодорожном вокзале произошла драка с участием полиции. Ранее в столице разгромили кафе на Позняках.
Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что при патрулировании железнодорожного вокзала оперативник попросил мужчину и женщину пройти в управление полиции для установления личных данных. Но они начали конфликт: женщина несколько раз ударила правоохранителя по голове неизвестным предметом, а мужчина распылил ему в лицо слезоточивый газ.
Правонарушительницу задержали — это 31-летняя жительница Закарпатья, которая была судима за кражи. Ее сообщнику удалось скрыться — идет розыск. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Херсоне произошла драка на автопарковке. Один из конфликтующих брызнул из газового балкончика в лицо восьмимесячному ребенку.
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