Происшествия

Нападает на детей возле школы: в Крыму объявлена охота на маньяка (фото)

Оккупационные «власти» Крыма официально предупредили образовательные учреждения об опасном маньяке, подстерегающем детей прямо возле школ. Его жертвами становятся дети 8−16 лет.

Кроме того, на полуострове распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностями его речи и поведения, а также составленный правоохранителями фоторобот.

Также предупреждается о сложностях с опознанием, поскольку в зимнее время преступник скрывает лицо вязаной шапкой до бровей, а нижнюю часть лица прячет под шарфом.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Киеве удалось через четыре года после совершенного насилия поймать тренера-педофила, а также как в Николаеве задержали педофила, пристававшего к шестилетнему ребенку.



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