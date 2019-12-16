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Смерть дальнобойщиков в Николаеве: в крови водителей нашли смертельную дозу алкоголя
В Николаеве не утихает резонанс после отравления пятерых дальнобойщиков на окраине города, в микрорайоне Варваровка, после ужина в придорожном кафе. Пока не ясно, что послужило причиной отравления — еда или алкоголь. Ответ на это должна дать судмедэкспертиза.
Трое оставшихся в живых водителей грузовиков после пребывания на стационаре уже отправились домой, отказавшись от услуг больницы скорой медпомощи. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-секретарь Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев. А до этого им пришлось провести реанимационные мероприятия, и состояние водителей оценивалось как средней тяжести.
В то же время в полиции сообщили, что в крови двоих умерших дальнобойщиков обнаружено 3,5 промилле алкоголя, что уже само по себе для среднестатистического человека является смертельной дозой. Что касается качества напитков и наличия в них метилового спирта, результаты экспертизы ожидаются.
Происшедшее объявили чрезвычайной ситуацией на аппаратном совещании в Николаевском горсовете. Об этом сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя. Решено, что торговые точки на выездах из Николаева проверит специальная комиссия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Киеве, расследуя отравления в кафе на вокзале, полиция вышла на банду клофелинщиц.
«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве задержали 15-летнюю девушку, которая в кафе подсыпала посетителям сильнодействующий препарат.
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