23.31 / 23.54 25.86 / 26.25
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смерть дальнобойщиков в Николаеве: в крови водителей нашли смертельную дозу алкоголя

15:07 16 декабря 2019 1002
водитель
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаеве не утихает резонанс после отравления пятерых дальнобойщиков на окраине города, в микрорайоне Варваровка, после ужина в придорожном кафе. Пока не ясно, что послужило причиной отравления — еда или алкоголь. Ответ на это должна дать судмедэкспертиза.

Трое оставшихся в живых водителей грузовиков после пребывания на стационаре уже отправились домой, отказавшись от услуг больницы скорой медпомощи. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-секретарь Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев. А до этого им пришлось провести реанимационные мероприятия, и состояние водителей оценивалось как средней тяжести.

В то же время в полиции сообщили, что в крови двоих умерших дальнобойщиков обнаружено 3,5 промилле алкоголя, что уже само по себе для среднестатистического человека является смертельной дозой. Что касается качества напитков и наличия в них метилового спирта, результаты экспертизы ожидаются.

Происшедшее объявили чрезвычайной ситуацией на аппаратном совещании в Николаевском горсовете. Об этом сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя. Решено, что торговые точки на выездах из Николаева проверит специальная комиссия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Киеве, расследуя отравления в кафе на вокзале, полиция вышла на банду клофелинщиц.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве задержали 15-летнюю девушку, которая в кафе подсыпала посетителям сильнодействующий препарат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Автомобиль возле гаража

Свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары в Полтаве

водитель

Смерть дальнобойщиков в Николаеве: в крови водителей нашли смертельную дозу алкоголя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер