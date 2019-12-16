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Юрий Гаравский, который называет себя бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР), рассказал об участии в похищениях и убийствах политических противников Лукашенко. Эта информация появилась на фоне усилившегося давления Кремля в вопросе интеграции Беларуси в состав РФ. Недавно в России даже опубликовали карту, на которой Беларусь «входит» в ее состав.

DW сообщает, что в 1999 году в Минске исчезли бывший глава МВД Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар, а также сторонник оппозиции бизнесмен Анатолий Красовский. По словам Гаравского, их похитили и убили бойцы СОБР, и участие принимал лично он.

Гаравский заявляет, что приказ о задержании отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Командир сам и застрелил похищенных.

Бывший боец СОБРа считает, что о произошедшем знал и президент Лукашенко.

«Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов — ничего такого нет», — отмечает Гаравский.

«Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия — мягко выражаясь — очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Беларуси», — говорит спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес, который в 2004 году расследовал дело белорусских оппозиционеров.

Сейчас Юрий Гаравский попросил убежища в одной из европейских стран. Он заявляет, что готов рассказать все ему известное под присягой в суде.

Белорус также предоставил DW оригиналы и копии документов, которые подтверждают его личность и историю.

Ранее сообщалось, что Путин провел пятичасовую беседу с Лукашенко.

Фото: ТАСС

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