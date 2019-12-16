- 17:42 В России отчим ставил ребенка коленями на гречку: крупу пришлось удалять хирургическим путем
- 17:37 Лобода — внебрачная дочь Пугачевой? В сети выдали очередную "сенсацию"
- 17:33 Комитет Геруса занял неконструктивную позицию относительно компромиссного законопроекта о «зеленом» тарифе, — эксперт
- 17:22 Не хватает денег: два министра в Кабмине Гончарука просят об отставке
- 17:19 «Проклятая сториз»: в Минцифре взялись за ликбез для старших поколений
- 16:52 Настоящий ветеран: скандальный прокурор Кулик отсудил 1,6 миллиона гривен за "участие в АТО"
- 16:45 УКУ привлек средства меценатов на 100 стипендий студентам и преподавателям
- 16:41 Десятки убитых и раненых: стало известно о потерях боевиков на Донбассе за две недели декабря
- 16:37 Хабиб объяснил свой скандальный поступок после боя с Макгрегором
- 16:31 В Киеве готовятся изменить графики и маршруты трамваев и троллейбусов: что об этом известно
- 16:30 В Киеве горела недостроенная высотка: впечатляющие фото и видео
- 16:11 Будут бить: Арахамия заявил о возможных нападениях на "слуг народа" из-за земельного вопроса
В России отчим ставил ребенка коленями на гречку: крупу пришлось удалять хирургическим путем (фото, видео)
В российском городе Омск мать и ее сожитель Сергей Казаков издевались над восьмилетним ребенком, заставляя его в «воспитательных» целях стоять коленями на гречке. Поводом служили малейшие провинности — к примеру, несвоевременное возвращение из школы или с прогулки.
Пытки продолжались от получаса до девяти часов кряду. Как сообщает издание Варламов, издевательства 35-летний Казаков записывал на видео. Их впоследствии нашли у него в компьютере следователи — после того, как мальчик сбежал к соседке, которая вызвала полицию.
Мальчика госпитализировали. Крупу, вросшую в кожу, пришлось удалять ребенку хирургическим путем под общим наркозом. В больнице также выяснилось, что ребенок серьезно недоедал — его морили голодом по несколько дней.
27-летняя мать мальчика Алина Юмашева не вмешивалась в происходящее и одобряла действия гражданского супруга. По ее словам, она «поставила эксперимент» и сама постояла на гречке. По ее словам, ей не было больно, поэтому она разрешила сожителю применить к ее сыну это наказание, описание которого они нашли в интернете.
Против Казакова (программиста, у которого имеется собственная IT-компания) и его 27-летней сожительницы, матери ребенка, возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
История получила резонанс не только в России, но и зарубежом.
фото Daily Mail
Смотреть видео с 2.26 минуты
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец (сын бывшего министра) насмерть раздавил «шумного» трехлетнего сына своей подруги — мать помогала бойфренду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..