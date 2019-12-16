Мир

В российском городе Омск мать и ее сожитель Сергей Казаков издевались над восьмилетним ребенком, заставляя его в «воспитательных» целях стоять коленями на гречке. Поводом служили малейшие провинности — к примеру, несвоевременное возвращение из школы или с прогулки.

Пытки продолжались от получаса до девяти часов кряду. Как сообщает издание Варламов, издевательства 35-летний Казаков записывал на видео. Их впоследствии нашли у него в компьютере следователи — после того, как мальчик сбежал к соседке, которая вызвала полицию.

Мальчика госпитализировали. Крупу, вросшую в кожу, пришлось удалять ребенку хирургическим путем под общим наркозом. В больнице также выяснилось, что ребенок серьезно недоедал — его морили голодом по несколько дней.

27-летняя мать мальчика Алина Юмашева не вмешивалась в происходящее и одобряла действия гражданского супруга. По ее словам, она «поставила эксперимент» и сама постояла на гречке. По ее словам, ей не было больно, поэтому она разрешила сожителю применить к ее сыну это наказание, описание которого они нашли в интернете.

Против Казакова (программиста, у которого имеется собственная IT-компания) и его 27-летней сожительницы, матери ребенка, возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

История получила резонанс не только в России, но и зарубежом.

Казаков

Юмашева с сыном

фото Daily Mail

Смотреть видео с 2.26 минуты

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