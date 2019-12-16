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Бадоев снял солистку KAZKA в эротическом видео: сеть кипит
Известный украинский режиссер Алан Бадоев снял клип для коллектива KAZKA на песню «Палала». Фрагмент клипа появился в сети и вызвал весьма бурные эмоции.
В клипе снялась солистка коллектива Александра Зарицкая и несколько мужчин. В тизере мы видим, как один из мужчин достает изо рта Александры красную нить, из которой потом делает орнамент.
Поклонники Бадоева и KAZKA восхитились и заявили, что с нетерпением ждут полную версию.
Но многим пользователям сети видео не понравилось. Оно вызвало у них отвращение.
«Что нужно сделать, чтоб артистка на такое согласилась?», «Блевать хочется», «Это уже слишком», — пишут комментаторы.
Они также отмечают, что видео напоминает клипы Lana Del Rey, больше всего — Blue jeans.
Напомним, ранее Зарицкая заявила, что встречается с иностранцем.
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