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Шоу-бизнес

Бадоев снял солистку KAZKA в эротическом видео: сеть кипит

18:44 16 декабря 2019 45
Казка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный украинский режиссер Алан Бадоев снял клип для коллектива KAZKA на песню «Палала». Фрагмент клипа появился в сети и вызвал весьма бурные эмоции.

В клипе снялась солистка коллектива Александра Зарицкая и несколько мужчин. В тизере мы видим, как один из мужчин достает изо рта Александры красную нить, из которой потом делает орнамент.

Поклонники Бадоева и KAZKA восхитились и заявили, что с нетерпением ждут полную версию.

Но многим пользователям сети видео не понравилось. Оно вызвало у них отвращение.

«Что нужно сделать, чтоб артистка на такое согласилась?», «Блевать хочется», «Это уже слишком», — пишут комментаторы.

Казка

Казка

Казка

Они также отмечают, что видео напоминает клипы Lana Del Rey, больше всего — Blue jeans.

Напомним, ранее Зарицкая заявила, что встречается с иностранцем.

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