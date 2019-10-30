Солистка KAZKA закрутила роман с иностранцем

Шоу-бизнес

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, которой приписывали роман с коллегой по группе, впервые приоткрыла тайну личной жизни. Певица призналась, что она влюблена и счастлива. Ее избранник — не солист группы, а заграничный молодой человек, с которым познакомилась на фестивале.

Мужчина заинтересовал Сашу тем, что относился к ней, как к обычной девушке, не подозревая о ее популярности и роде занятий.

«Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я», — рассказала Александра в интервью программе «Зе Интервьюер» ведущему Анатолию Анатоличу.

Раскрывать имя своего бойфренда Зарицкая пока не собирается. Говорит лишь, что они видятся редко, но отдыхают вместе, недавно посетили Италию. Саша даже имени избранника не называет, отмечая, что они совершенно разные.

Ранее Саша впечатлила поклонников своими формами на отдыхе, опубликовав фото в купальнике.

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