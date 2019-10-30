24.82 / 25.09 27.47 / 27.89
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Солистка KAZKA закрутила роман с иностранцем

11:01 30 октября 2019 353
Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, которой приписывали роман с коллегой по группе, впервые приоткрыла тайну личной жизни. Певица призналась, что она влюблена и счастлива. Ее избранник — не солист группы, а заграничный молодой человек, с которым познакомилась на фестивале.

Мужчина заинтересовал Сашу тем, что относился к ней, как к обычной девушке, не подозревая о ее популярности и роде занятий.

«Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я», — рассказала Александра в интервью программе «Зе Интервьюер» ведущему Анатолию Анатоличу.

Раскрывать имя своего бойфренда Зарицкая пока не собирается. Говорит лишь, что они видятся редко, но отдыхают вместе, недавно посетили Италию. Саша даже имени избранника не называет, отмечая, что они совершенно разные.

Ранее Саша впечатлила поклонников своими формами на отдыхе, опубликовав фото в купальнике.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Слава Каминская после развода закрутила новый роман.

А певица Анна Седокова больше не скрывает отношения с женатым любовником Янисом Тиммой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

ДТП на Борщаговской в Киеве

В центре Киева BMW влетела в столб и сгорела: эксклюзивные фото с места аварии

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фиолетовый, бордовый, золотой (фото)

Пенсия в Украине

Пенсия под угрозой: инициативы «слуг народа» могут лишить украинцев большинства выплат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер