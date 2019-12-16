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Политика

Министр юстиции Малюська отреагировал на слухи о своей отставке

18:45 16 декабря 2019 151
Малюська
Инф. «ФАКТОВ»

Министр юстиции Денис Малюська, об отставке которого сообщила исключенная из фракции «Слуга народа» нардеп Анна Скороход, заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Слухи о своем увольнении Малюська прокомментировал «Судебно-юридической газете».

А на странице в Facebook министр оставил ироничное фото, подписав его «Держим интригу».

На снимке в пустом кабинете Малюськи на столе лежат туфли.

В сети прокомментировали не столько информацию об отставке, сколько туфли министра, отметив, что они не Бриони, и назвав их лаптями.

Напомним, ранее Малюська жаловался на маленькую зарплату. А министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял о трудностях с формированием команды в правительстве из-за невысоких зарплат.

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