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Украина

Не хватает денег: два министра в Кабмине Гончарука просят об отставке

17:22 16 декабря 2019 323
Кабмин
Инф. «ФАКТОВ»

Команда Алексея Гончарука, проработав всего три с половиной месяца, уже начинает распадаться. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке.

Об этом в своем Телеграм-канале, ссылаясь на достоверные источники, сообщила нардеп Анна Скороход, которую недавно исключили из парламентской фракции «Слуга народа» за ее собственную позицию по многим законопроектам, которые предлагались на голосование.

Скороход написала, что причина отставки — недостаточное материальное обеспечение.

«Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры, идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества „дебилов“ в Кабмине и не только!», — написала Скороход.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, комментируя последние скандалы с зарплатами членов правительства, отметил, что не у всех министров есть «финансовая подушка». Поэтому с формированием команды тоже возникают трудности.

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