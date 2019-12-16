23.31 / 23.54 25.87 / 26.25
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умер создатель знаменитой "Воздушной кукурузы"

20:17 16 декабря 2019 149
Гершон Кингсли
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В США в возрасте 97 лет умер композитор Гершон Кингсли (настоящее имя — Гец Густав Ксински) — один из основоположников электронной музыки.

Композитор умер 10 декабря, но СМИ узнали об этом позже.

Причина смерти Кингсли не уточняется. Отмечается, что умер он в кругу семьи.

Кингсли был одним из первых музыкантов, которые работали на синтезаторе Moog. Он записал на нем альбом «Music to Moog By» в 1969 году.

А самой известной композицией Кингсли стала «Воздушная кукуруза» («Popcorn»). Ее версии исполняли многие музыканты, среди которых — Hot Butter, Aphex Twin и Muse. Эта композиция играла в мультфильме «Ну, погоди!».


Кингсли писал музыку для кино и телевидения, он был лауреатом многих премий.

Напомним, 12 декабря умер популярный американский актер Дэнни Айелло.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

автомобиль

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер