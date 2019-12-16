Умер создатель знаменитой "Воздушной кукурузы"

Шоу-бизнес

В США в возрасте 97 лет умер композитор Гершон Кингсли (настоящее имя — Гец Густав Ксински) — один из основоположников электронной музыки.

Композитор умер 10 декабря, но СМИ узнали об этом позже.

Причина смерти Кингсли не уточняется. Отмечается, что умер он в кругу семьи.

Кингсли был одним из первых музыкантов, которые работали на синтезаторе Moog. Он записал на нем альбом «Music to Moog By» в 1969 году.

А самой известной композицией Кингсли стала «Воздушная кукуруза» («Popcorn»). Ее версии исполняли многие музыканты, среди которых — Hot Butter, Aphex Twin и Muse. Эта композиция играла в мультфильме «Ну, погоди!».

Кингсли писал музыку для кино и телевидения, он был лауреатом многих премий.

Напомним, 12 декабря умер популярный американский актер Дэнни Айелло.

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