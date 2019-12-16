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В Киеве бесплатное экспресс-обследование продлят до 20 декабря: график и адреса
В Киеве традиционно пройдет бесплатная диагностика всех желающих. До 20 декабря в рамках проекта «Врач в вашем доме» во всех районах города работают медпункты. На прошлой неделе экспресс-диагностику прошли 1073 киевлянина, а всего с начала действия программы обследованы 113 003 человека.
В медпунктах можно проверить состояние здоровья, а также получить при необходимости первичные консультации по неинфекционным болезням.
Судя по результатам тестов, у большинства людей нет привычки следить за своим здоровьем. Медики прежде всего рекомендуют отрегулировать питание, чтобы включать в рацион наряду с белками и жирами больше овощей-фруктов, зелени, семечек, орехов. Необходимо также употреблять чистую воду, быть активным и контролировать стрессовые ситуации. А семейный доктор, назначая лечение, подскажет, какое дополнительное исследование нужно провести и как справиться с проблемами.
На прошлой неделе также осуществлено 78 выездов мультидисциплинарных бригад в социально незащищенные семьи и к немощным больным. Их с начала работы проекта врачи навещали 7061 раз.
На этой неделе горожанам предлагают посетить медпункты, которые открыты в основном в первой половине дня — с 11.00 до 14.00, расположенные по адресам:
Голосеевский район (
- 17−20 декабря — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
- 17 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
- 18 декабря — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
- 19 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 20 декабря — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
-
17 декабря — проспект Маяковского, 47,
8:00—10:00— улицы Бальзака, 22, амбулатория № 6,
-
18 декабря —
9:00—12:00— улицы Драйзера, 19, каб. 202, Шолом-Алейхема, 18;
-
19 декабря —
10:00—14:00— проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
-
17 декабря — улицы Алматинская (амбулатория № 3), Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),
10:00—13:00— бульвар Перова, 15, аптека № 79;
-
18 декабря — улицы Алматинская, 2 (амбулатория № 3), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
14:00—16:00— улица Пожарского, 8а, жэо № 402;
- 19 декабря — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улицы Новаторов (амбулатория № 4), Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 20 декабря — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
- 17 декабря — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;
- 18 декабря — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
- 19 декабря — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
- 20 декабря — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
- 17 декабря — улица Подвысоцкого, 4а;
- 18, 20 декабря — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
- 19 декабря — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);
Подольский район
- 17 декабря — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
- 18 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
- 19 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;
- 20 декабря — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
-
18, 20 декабря —
9:00—12:00— проспект Победы, 97, 11:00—14:00— проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
- 17 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);
- 18 декабря — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
- 19 декабря — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
- 20 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
- 17 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 18 декабря — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 19 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
- 20 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
По данным столичной горгосадминистрации, на прошлой неделе (9—15 декабря) в столице зарегистрировано 11 340 (2—8 декабря — 11 408) больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемпроцесса находится на уровне, который наполовину ниже базового показателя (показатель заболеваемости на тысячу человек составляет 384,3 против предыдущего 393,4). В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости: взрослых заболело 3680 человек и 7 660 детей (почти на уровне минувшей недели). Среди школьников заболеваемость снизилась на один процент и составляет 3430 случаев (прошлый показатель 3466), а это 30,2 процента от общего числа обратившихся за помощью людей. В медучреждения госпитализировано 122 человека, большинство из них дети. С начала эпидсезона против гриппа вакцинировались 48 978 человек.
«ФАКТЫ» ранее сообщали об адресах медучреждений в Киеве, в которых делают прививку от гриппа, а также информировали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа — заболеют миллионы. Кроме того, читайте, почему в холодное время года рекомендуется есть чеснок и лук и почему жирная пища помогает излечиться от гриппа.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
В декабре также можно бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе.
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