- 22:09 Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию
- 21:50 Убийство Шеремета: журналисты нашли доказательства, которые ставят под сомнение выводы полиции
- 21:13 Под Киевом сбитому на перекрестке пешеходу оторвало обе ноги: полиция ищет водителя-преступника
- 21:01 В Киеве бесплатное экспресс-обследование продлят до 20 декабря: график и адреса
- 20:53 "Это страшный сон": Кулеба рассказал, как чувствуют себя пострадавшие в нашумевшем ДТП с его участием
- 20:35 "Извините за испорченное настроение": Киевский метрополитен отреагировал на масштабный сбой
- 20:29 Самые красивые пряничные домики: все детали съедобны
- 20:23 НТВ снова отказали: в "Борисполе" "завернули" уже третьего за неделю пропагандиста пропутинского телеканала
- 20:23 Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака
- 20:17 Умер создатель знаменитой "Воздушной кукурузы"
- 20:13 Пролоббированный Герусом импорт электроэнергии из РФ и Беларуси сворачивает евроинтеграцию Украины — эксперт
- 20:05 День святой Варвары: чего нельзя делать в праздник
Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию
В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд с территории страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Напомним, ранее ограничения на выезд с территории оккупированного Донбасса вводили так называемые «власти ДНР», курируемые Москвой.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Максимальный срок запрета — пять лет, начиная со дня увольнения.
Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет определять руководство ФСБ.
Авторы закона утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков.
Ранее запретить выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ можно было только в том случае, если они имели доступ к секретной информации.
В 2013 году МВД России запретил действующим сотрудникам выезжать за границу без одобрения руководства. Это объясняли случаями попытки вербовки полицейских иностранными спецслужбами.
Напомним, ФСБ регулярно занимается вербовкой украинцев, которые временно приезжают на территорию РФ, а также курирует так называемые «патриотические» группы в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...