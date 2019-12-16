Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию

Мир

В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд с территории страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Напомним, ранее ограничения на выезд с территории оккупированного Донбасса вводили так называемые «власти ДНР», курируемые Москвой.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Максимальный срок запрета — пять лет, начиная со дня увольнения.

Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет определять руководство ФСБ.

Авторы закона утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков.

Ранее запретить выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ можно было только в том случае, если они имели доступ к секретной информации.

В 2013 году МВД России запретил действующим сотрудникам выезжать за границу без одобрения руководства. Это объясняли случаями попытки вербовки полицейских иностранными спецслужбами.

Напомним, ФСБ регулярно занимается вербовкой украинцев, которые временно приезжают на территорию РФ, а также курирует так называемые «патриотические» группы в соцсетях.

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