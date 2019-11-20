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Украина

ФСБ показала видео с поимкой «украинского шпиона»

17:01 20 ноября 2019 68
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Российские спецслужбы задержали в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Ранее ФСБ отличалась регулярной вербовкой украинцев, которые временно приезжали на территорию РФ. О происшествии в Ростовской области сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Российские силовики уточняют, что, по их сведениям, военнослужащий выполнял задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины и собирал секретные сведения, которые касались вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что под Киевом патрульные полицейские остановили автомобиль с пьяным представителем пограничной службы ФСБ РФ.

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