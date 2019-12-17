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Количество нардепов в Раде сократят: Конституционный суд принял важное решение
Конституционный суд Украины (КСУ), которому предстоит рассматривать «зеленые» тарифы, в понедельник, 16 декабря, признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.
Данное решение КСУ принял в понедельник, 16 декабря. Текст решения суда будет обнародован во вторник, 17 декабря.
«Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным»,— сообщил источник.
Напомним, что законопроект № 1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы) был внесен в Раду 29 августа президентом Зеленским. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.
Предполагается, что депутаты будут выбираться на пять лет. Сохранится требование, что депутатом может быть гражданин Украины старше 21 года, не лишенный права голоса, проживающий в стране последние пять лет. Добавлен пункт о том, что парламентарий должен владеть государственным языком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», законопроект оперативно прошел стадию комитетских слушаний. 3 сентября 258 парламентариев проголосовали за то, чтобы включить проект в повестку дня сессии, но вернутся к его рассмотрению, только когда свое слово скажет Конституционный Суд. Обращаться за одобрением к судьям КСУ депутатам необходимо, поскольку проект вносит правки в две статьи Основного закона (статьи 76 и 77). Кроме сокращения численности народных избранников, планируется еще закрепить в Конституции исключительно пропорциональную избирательную систему (вместо смешанной, как сейчас).
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