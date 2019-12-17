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Били по голове: в киевском метро устроили самосуд над наглым вором (фото)
В столичном метро устроили самосуд над воришкой, который украл личные вещи одного из пассажиров. Ранее в Мелитополе жестко наказали водителя, который пытался проскочить на красный свет и стал виновником ДТП.
Как сообщает «Киев Оперативный», парня вытащили из вагона на станции «Контрактовая площадь» и изрядно помяли. Один из участников инцидента надавал вору серьезных пощечин. Пойманного удерживали до прибытия правоохранителей.
Видео (18+) ресурс выложил в свой Telegram-канал. Осторожно, нецензурная лексика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре устроили самосуд над местным догхантером, который стрелял по котам и собакам из пневматического оружия. Мужчина получил ранения мягких тканей ног и ягодиц — в него также стреляли из пневматики.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...