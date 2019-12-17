Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели вечер вместе, украшая елку (фото)

Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон и ее бывший муж Брэд Питт провели вечер вместе. Как сообщает американское издание People, звезда сериала «Друзья» пригласила экс-супруга к себе домой на предрождественскую вечеринку. Гвоздем программы стало украшение елки. Энистон устраивает такой праздник ежегодно. Помимо Питта (папарацци удалось заснять его в подъезжающей к особняку машине) к ней приехали еще многие ее друзья — в том числе кинозвезда Гвинет Пэлтроу, которая встречалась с Брэдом еще до его знакомства с Дженнифер.

Брэд Питт в машине возле дома Энистон

Питт и Энистон, которые расстались в 2005 году после пяти лет семейной жизни, поддерживают сейчас «цивилизованные дружеские отношения» — несмотря на то, что Дженнифер ранее говорила о том, какую боль причинил ей роман Брэда с Анджелиной Джоли, завязавшийся на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», когда Питт был еще женат.

Питт был в феврале этого года в числе гостей на шикарной вечеринке в честь 50-летия Джен. «Там собрались самые важные люди в ее жизни. Брэд входит в их число», — сообщил тогда источник. После юбилея актеры сблизились снова и теперь регулярно общаются.

Хотя в настоящее время оба свободны (Питт расстался с Анджелиной Джоли, а Энистон развелась со своим вторым мужем Джастином Теру), инсайдер говорит, что воссоединение экс-супругов маловероятно: слишком долго они жили каждый своей жизнью. «Неудивительно, что за это время они стали совершенно другими людьми — не такими, какими были раньше. Это уже такая давняя история», — сообщает источник издания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэда Питта засекли с новой подругой-актрисой, которая на 25 лет моложе его.

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