Украина

Во время встречи в Париже лидеров стран «нормандской четверки» на президента Украины Владимира Зеленского давила не только российская сторона, но и канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, следивший за ходом встречи в Париже.

По его словам, украинская делегация возвращалась домой после саммита с чувством облегчения, поскольку Зеленский впервые оказался за столом с «монстрами международной политики». «Что касается соотношения сил „три плюс один“, поделюсь с читателями „ФАКТОВ“ красноречивой фотографией, которая многое характеризует. На снимке видно, как три лидера стран внимательно изучают документы, а на заднем плане стоят Путин с Песковым», — отметил он.

По информации Александра Мартыненко, одна сторона давила на Зеленского сильнее, другие — чуть слабее. «Связано это прежде всего с тем, что и канцлер Германии, и президент Франции, невзирая на то, что знали о позиции Зеленского от своих дипломатов, надеялись, что у него очень широкое поле возможностей, поэтому он сможет отказаться от того, что было декларировано ранее, и будет более уступчивым», — отметил гендиректор информагентства и добавил, что за столом переговоров быстро выяснилось, что проблема — не во взглядах президента Украины.

«А в том, чего ждет от него украинское общество (не радикальная часть, подчеркиваю, а все, мы же говорим о глубоких серьезных вещах). Зеленский показал себя как президент всей страны, в том числе и той части социума, которая не согласна даже на малейшие компромиссы. Таких мало, все-таки компромиссы для многих допустимы, главное, чтобы они не переходили черту, после которой независимость страны теряет всякий смысл», — добавил Александр Мартыненко.

Полный текст интервью с Александром Мартыненко «Во время встречи Зеленского с Путиным в Елисейском дворце были российские «зеленые человечки» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото «ФАКТАМ» предоставил Александр МАРТЫНЕНКО.



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