Саммит нормандской четверки: Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце (фото, видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, а также сопровождающая его делегация, прибыли во Францию, где состоятся переговоры лидеров стран «нормандской четверки».

Переговоры, а также двусторонние встречи пройдут в Елисейском дворце в Париже.

Известно, что перед рабочей сессией в Нормандском формате, Владимир Зеленский проведет отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

О подробностях встреч и переговоров во Франции читайте в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

Также следите за встречами в Париже по онлайн-трансляции на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter