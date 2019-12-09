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Украина

Саммит нормандской четверки: Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце (фото, видео)

16:00 9 декабря 2019 371
Зеленский в Париже
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, а также сопровождающая его делегация, прибыли во Францию, где состоятся переговоры лидеров стран «нормандской четверки».

Переговоры, а также двусторонние встречи пройдут в Елисейском дворце в Париже.

Известно, что перед рабочей сессией в Нормандском формате, Владимир Зеленский проведет отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

О подробностях встреч и переговоров во Франции читайте в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

Также следите за встречами в Париже по онлайн-трансляции на сайте «ФАКТОВ».

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