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Саммит нормандской четверки: Зеленского торжественно встретили в Елисейском дворце (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский, а также сопровождающая его делегация, прибыли во Францию, где состоятся переговоры лидеров стран «нормандской четверки».
Переговоры, а также двусторонние встречи пройдут в Елисейском дворце в Париже.
Известно, что перед рабочей сессией в Нормандском формате, Владимир Зеленский проведет отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
О подробностях встреч и переговоров во Франции читайте в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».
Также следите за встречами в Париже по онлайн-трансляции на сайте «ФАКТОВ».
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