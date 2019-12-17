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Мусорщик нашел на пляже кусок «рвоты кашалота» стоимостью 700 тысяч долларов (фото, видео)
В Таиланде мусорщик Сурачет Чанчу нашел на пляже города Сонгкхла выброшенный из океана на берег серый сгусток весом почти 17 килограммов. Оказалось, что это «рвота кита» — амбра, которая используется при производстве дорогих духов в качестве фиксатора запаха.
Воскоподобное вещество образуется в пищеварительном тракте кашалотов — крупнейшего из зубатых китов. Ценится амбра очень дорого. Так, кусок, найденный Чанчу, может потянуть на сумму свыше 700 тысяч долларов. Как сообщает издание Daily Mail, мусорщик уже отдал его на экспертизу, чтобы оценить качество находки.
В 2016 году трое рыбаков из Омана нашли кусок амбры весом около 80 килограммов. Он был продан на аукционе за три миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что искатель кладов нашел на дне шотландской реки крупнейший в Британии золотой самородок — в форме пончика.
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