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Собаки во время прогулки с хозяином нашли скелет ихтиозавра (фото)
54-летний житель английского графства Сомерсет Джон Гопсилл прогуливался с двумя своими собаками по берегу моря возле города Столфорд, когда его его псы сделали неожиданную находку. Оказалось, что резвившиеся Поппи и Сэм обнаружили скелет ихтиозавра, который скончался, как предполагают эксперты, примерно 65 миллионов лет назад — во времена юрского периода.
Как сообщает издание The Sun, окаменелый скелет длиной примерно 1,68 метра находится в отличном состоянии — не считая отсутствия головы. Скорее всего, его вымыло на поверхность после недавних сильных штормов. Потребуется дальнейшая экспертиза останков, чтобы подтвердить предварительные выводы.
Ихтиозавры — вымершие крупные морские пресмыкающиеся, имевшие некоторое внешнее сходство с рыбами и дельфинами. Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250—94 млн лет назад, наибольшего расцвета достигли в юрский период, а в меловой их сменили плезиозавры.
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