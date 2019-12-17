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Мир

Собаки во время прогулки с хозяином нашли скелет ихтиозавра (фото)

11:46 17 декабря 2019 56
Собаки и скелет ихтиозавра
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

54-летний житель английского графства Сомерсет Джон Гопсилл прогуливался с двумя своими собаками по берегу моря возле города Столфорд, когда его его псы сделали неожиданную находку. Оказалось, что резвившиеся Поппи и Сэм обнаружили скелет ихтиозавра, который скончался, как предполагают эксперты, примерно 65 миллионов лет назад — во времена юрского периода.

Как сообщает издание The Sun, окаменелый скелет длиной примерно 1,68 метра находится в отличном состоянии — не считая отсутствия головы. Скорее всего, его вымыло на поверхность после недавних сильных штормов. Потребуется дальнейшая экспертиза останков, чтобы подтвердить предварительные выводы.

Ихтиозавры — вымершие крупные морские пресмыкающиеся, имевшие некоторое внешнее сходство с рыбами и дельфинами. Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250—94 млн лет назад, наибольшего расцвета достигли в юрский период, а в меловой их сменили плезиозавры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мусорщик нашел на пляже кусок «рвоты кашалота» стоимостью 700 тысяч долларов.

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