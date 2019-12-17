Кабмин отменит «зарплатное рабство»: украинцы смогут сами выбирать банк для выплаты зарплаты

Общество и люди

Кабинет Алексея Гончарука разрабатывает решение о предоставления работникам возможности самим выбирать банк для выплаты зарплаты. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который недавно пожаловался на трудности с формированием команды в правительстве из-за невысоких зарплат.

По его словам, работа началась по инициативе министра финансов Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ.

Дубилет в своем посте кратко описал концепцию новшества.

Он напомнил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

Новая система позволит сотрудникам самостоятельно решать, в каком банке получать деньги, а от бухгалтеров не потребуется лишней работы. Такая система существует в Европе.

«Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета, как в Европе, который у нас был введен с этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо», — пишет Дубилет.

Министр считает, что при такой системе украинцы получат больше свободы и лучший сервис. А банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

Дубилет рассчитывает внедрить новшество в следующем году.

Напомним, ранее Дубилет анонсировал сервис, который бы позволил отказаться от бумажных квитанций об оплате, которые требуют у украинцев чиновники. Также сообщалось о планах правительства отказаться от бумажных трудовых книжек.

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