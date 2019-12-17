- 11:43 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 11:35 В Павлограде мощный пожар уничтожил кафе: фото и видео происшествия
- 11:32 Новогодняя закуска «Пингвины»: готовится 10 минут
- 11:31 Поглощение Беларуси Россией откладывается? Лукашенко получил от Китая крупный кредит
- 11:28 Алла Пугачева отказалась от новогодних огоньков в России
- 11:20 Волынец заявил о провале законопроекта № 2543 комитетом Геруса
- 11:12 Бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амброзио показала подросших детей
- 11:06 Автобус выехал на «встречку»: появились детали и фото смертельной аварии на Черниговщине
- 10:50 Сборная Украины U20 получила за «золото» чемпионата мира чек на 1 млн долларов
- 10:50 «Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
- 10:47 Кабмин отменит «зарплатное рабство»: украинцы смогут сами выбирать банк для выплаты зарплаты
- 10:46 Мусорщик нашел на пляже кусок «рвоты кашалота» стоимостью 700 тысяч долларов
Кабмин отменит «зарплатное рабство»: украинцы смогут сами выбирать банк для выплаты зарплаты
Кабинет Алексея Гончарука разрабатывает решение о предоставления работникам возможности самим выбирать банк для выплаты зарплаты. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который недавно пожаловался на трудности с формированием команды в правительстве из-за невысоких зарплат.
По его словам, работа началась по инициативе министра финансов Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ.
Дубилет в своем посте кратко описал концепцию новшества.
Он напомнил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.
Новая система позволит сотрудникам самостоятельно решать, в каком банке получать деньги, а от бухгалтеров не потребуется лишней работы. Такая система существует в Европе.
«Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета, как в Европе, который у нас был введен с этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо», — пишет Дубилет.
Министр считает, что при такой системе украинцы получат больше свободы и лучший сервис. А банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.
Дубилет рассчитывает внедрить новшество в следующем году.
Напомним, ранее Дубилет анонсировал сервис, который бы позволил отказаться от бумажных квитанций об оплате, которые требуют у украинцев чиновники. Также сообщалось о планах правительства отказаться от бумажных трудовых книжек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...