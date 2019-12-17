Бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амброзио показала подросших детей (фото)

Шоу-бизнес

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амброзио показала своих подросших детей. 38-летняя красотка снялась для обложки декабрьского номера журнала Madame Figaro вместе с 11-летней дочкой Аней и семилетним сыном Ноа. Семейство позировало на пляже. Гордая мама обнимала детей, наряженная в золотистое платье-макси с плиссированной юбкой. Ноя был в простой белой футболке и джинсах. Аня — в элегантном платье из тюля, поверх которого была надета золотистая блузка в тон маминому наряду.

Не так давно Алессандра выразила сожаление в связи с отменой ежегодного шоу Victoria's Secret. «Для нас это всегда была началом Рождества… Мы так хорошо проводили время», — заявила она.

Амброзио, на половину полька, наполовину итальянка, неоднократно фигурировала в списках самых сексуальных женщин и самых высокооплачиваемых моделей мира.

С 2005 года по март 2018 года она встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром, от которого родила детей. С лета 2018 года у знаменитой модели роман с основателем итальянского бренда «Alanui» Николо Одди.

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