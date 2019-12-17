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Шоу-бизнес

Лобода вернулась в Украину и раскручивает новый альбом (фото, видео)

13:02 17 декабря 2019 68
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Светлана Лобода, которую в России считаю внебрачной дочерью Аллы Пугачевой, вернулась в Украину, чтобы раскрутить свой новый мини-альбом Sold Out.

Лобода активно дает интервью украинским радиостанциям и рассказывает о планах на будущее.

Отметим, что в новом альбоме певица поменяла манеру исполнения песен, появился даже хип-хоп.

Лобода

Ранее Лобода презентовала свои альбомы в России, этого хватало для популярности. Что заставило певицу участвовать в эфирах в Украине, не сообщается.

Лобода

Лобода

Отметим, что в Украине не все обрадовались возвращению Лободы. В сети пишут представителям радиостанций, что они портят свою репутацию. «Во Владивостоке ее ждут», «Чичерину еще пригласите», — возмущаются комментаторы.

Лобода

Лобода

Напомним, ранее Лобода заявила в интервью, что не видит разницы между Украиной и Россией.

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