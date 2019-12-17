- 13:26 Четыре раза бросался в огонь: одессит спас два жилых дома от взрыва
- 13:25 Трагедия в Харькове: беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки
- 13:24 Весеннее тепло и яркое солнце: синоптик дала прогноз на 18 декабря
- 13:09 Разбил голову и сломал нос: в Киеве парень напал на пожилую женщину
- 13:02 КМИС: 56% украинцев категорически против легализации азартных игр
- 13:02 Лобода вернулась в Украину и раскручивает новый альбом
- 13:00 «Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча
- 12:50 Стройняшка Оля Полякова превратилась в ночную жрицу
- 12:46 Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского
- 12:37 Промышляли разбоями: под Одессой задержали опасную банду, которую организовал россиянин
- 12:36 Россия ищет выход: в Украине указали на важный результат встречи Зеленского с Путиным
- 12:32 В Черновцах учительница издевалась над первоклассниками: подробности скандала
Лобода вернулась в Украину и раскручивает новый альбом (фото, видео)
Украинская певица Светлана Лобода, которую в России считаю внебрачной дочерью Аллы Пугачевой, вернулась в Украину, чтобы раскрутить свой новый мини-альбом Sold Out.
Лобода активно дает интервью украинским радиостанциям и рассказывает о планах на будущее.
Отметим, что в новом альбоме певица поменяла манеру исполнения песен, появился даже хип-хоп.
Ранее Лобода презентовала свои альбомы в России, этого хватало для популярности. Что заставило певицу участвовать в эфирах в Украине, не сообщается.
Отметим, что в Украине не все обрадовались возвращению Лободы. В сети пишут представителям радиостанций, что они портят свою репутацию. «Во Владивостоке ее ждут», «Чичерину еще пригласите», — возмущаются комментаторы.
Напомним, ранее Лобода заявила в интервью, что не видит разницы между Украиной и Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"